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06 октября, 17:30

Общество

В России предложили сделать майские праздники непрерывными

В России предложили сделать майские праздники непрерывными

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В России могут сделать майские праздники непрерывными. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ. Объединить отдых, по мнению авторов идеи, можно за счет переноса некоторых праздничных дней с холодных месяцев года.

Предложение вызвало неоднозначную реакцию. Предприниматель Владимир Михайлов считает, что такой формат может привести к неравным условиям для работников: одни будут отдыхать, другие – выходить на работу. По его мнению, это может быть невыгодно и самим работодателям.

Организатор праздничных мероприятий Руслан Лойм, напротив, поддержал идею более продолжительного отдыха. Он считает, что дополнительные выходные позволят людям больше времени проводить с семьей и восстанавливаться перед возвращением к работе. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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