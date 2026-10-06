В России предложили сделать майские праздники непрерывными

В России могут сделать майские праздники непрерывными. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ. Объединить отдых, по мнению авторов идеи, можно за счет переноса некоторых праздничных дней с холодных месяцев года.

Предложение вызвало неоднозначную реакцию. Предприниматель Владимир Михайлов считает, что такой формат может привести к неравным условиям для работников: одни будут отдыхать, другие – выходить на работу. По его мнению, это может быть невыгодно и самим работодателям.

Организатор праздничных мероприятий Руслан Лойм, напротив, поддержал идею более продолжительного отдыха. Он считает, что дополнительные выходные позволят людям больше времени проводить с семьей и восстанавливаться перед возвращением к работе. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.