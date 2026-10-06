06 октября, 16:30Общество
Суд просят оштрафовать производителя вакцины "Мультикан"
Прокуратура просит суд в Москве оштрафовать компанию "Ветбиохим" – производителя вакцины для животных "Мультикан" – за реализацию недоброкачественных лекарственных средств. Об этом сообщают СМИ.
Ранее было возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одну из серий препарата. Именно она вызвала гибель собак в разных регионах страны. Штраф по статье составляет до 5 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
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