Суд просят оштрафовать производителя вакцины "Мультикан"

Прокуратура просит суд в Москве оштрафовать компанию "Ветбиохим" – производителя вакцины для животных "Мультикан" – за реализацию недоброкачественных лекарственных средств. Об этом сообщают СМИ.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одну из серий препарата. Именно она вызвала гибель собак в разных регионах страны. Штраф по статье составляет до 5 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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