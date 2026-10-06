Дело о спорных земельных участках в Подмосковье рассмотрят 16 ноября

Солнечногорский суд 16 ноября рассмотрит дело о судьбе дачных участков в Подмосковье. Их исключили из кадастровой карты после того, как выяснилось, что земли относится к категории сельскохозяйственных.

Несколько лет назад земельный участок разделили на 253 части площадью по 6–8 соток и продали новым собственникам. По данному делу уже прошло три заседания, но пока сторонам договориться не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.