Заседание по делу об "исчезнувших" дачных участках перенесли в Солнечногорском суде

Заседание по делу об исчезнувших с кадастровых карт дачных участках перенесли в Солнечногорском суде. Жители покупали землю в Подмосковье и строили дома, однако позже выяснилось, что участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, которые незаконно дробили для продажи.

Представители собственников заявляют, что в иске отсутствуют доказательства по каждому конкретному ответчику. Следующее заседание должно определить дальнейшие перспективы дела и имущества дачников.

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