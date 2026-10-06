Сергей Собянин: "Активные граждане" выбрали новый дизайн карты москвича

Социальная карта москвича получила новый дизайн. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. К 25 летию выпуска карты в проекте "Активный гражданин" прошло голосование, в котором приняли участие более 200 тысяч человек. Они выбрали шесть вариантов оформления.

На картах будут изображать памятники архитектуры и сказочных героев. Выбрать дизайн можно будет уже в конце этого года при первом оформлении карты или ее перевыпуске после окончания срока действия. Сейчас картой москвича пользуются около 5 миллионов человек. За 25 лет выпущено более 32 миллионов карт.

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