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06 октября, 07:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: "Активные граждане" выбрали новый дизайн карты москвича

Сергей Собянин: "Активные граждане" выбрали новый дизайн карты москвича

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Социальная карта москвича получила новый дизайн. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. К 25 летию выпуска карты в проекте "Активный гражданин" прошло голосование, в котором приняли участие более 200 тысяч человек. Они выбрали шесть вариантов оформления.

На картах будут изображать памятники архитектуры и сказочных героев. Выбрать дизайн можно будет уже в конце этого года при первом оформлении карты или ее перевыпуске после окончания срока действия. Сейчас картой москвича пользуются около 5 миллионов человек. За 25 лет выпущено более 32 миллионов карт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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