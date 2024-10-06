06 октября 2024, 23:30Экология
Новости мира: в Китае стали озеленять пустыни
В Китае идет масштабное озеленение пустынь. Специалисты укрепляют многокилометровые барханы, засевают их травой и высаживают деревья. Крупнейший экологический проект назвали "Китайской зеленой стеной". Ожидается, что плоды этого озеленения проявятся через два-три года.
Тем временем во Франции вспоминают трагедию на Ближнем Востоке, где в 2023 году палестинское движение ХАМАС совершило нападение на территорию Израиля. В Париже на демонстрацию вышли более тысячи человек под израильскими флагами. Они потребовали от ХАМАС освободить захваченных год назад заложников.
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