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06 октября 2024, 23:30

Экология

Новости мира: в Китае стали озеленять пустыни

Новости мира: в Китае стали озеленять пустыни

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В Китае идет масштабное озеленение пустынь. Специалисты укрепляют многокилометровые барханы, засевают их травой и высаживают деревья. Крупнейший экологический проект назвали "Китайской зеленой стеной". Ожидается, что плоды этого озеленения проявятся через два-три года.

Тем временем во Франции вспоминают трагедию на Ближнем Востоке, где в 2023 году палестинское движение ХАМАС совершило нападение на территорию Израиля. В Париже на демонстрацию вышли более тысячи человек под израильскими флагами. Они потребовали от ХАМАС освободить захваченных год назад заложников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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