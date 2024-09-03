Засуха обнажила руины деревни в главном водохранилище столицы Греции

Фото: 123RF/eusebiojtorres

Рекордная жара и длительная засуха в Греции обнажили остатки деревни Каллио, затопленной в конце 1970-х годов при создании озера Морнос – главного водохранилища Афин, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

За последние месяцы уровень озера упал на 30%. Вода отступила на 40 метров, а на ее месте появились руины домов, школы и церкви. Журналисты выяснили, что в последний раз деревня показывалась из воды во время сильной засухи в начале 1990-х годов.

В этом году Греция пережила самую теплую зиму и самый жаркий июль в истории наблюдений. Власти страны призвали 3,7 миллиона жителей региона вокруг Афин не тратить воду зря.

Местные жители отмечают, что засушливые условия в районе водохранилища Морнос длятся уже около двух лет. За это время здесь выпало незначительное количество осадков.

Повышение температуры на Земле может привести к серьезным климатическим последствиям, предупредила ранее международная команда ученых.

Специалисты обратили внимание на важность сохранения четырех природных систем: тропические леса Амазонки, ледники Арктики и Антарктики и Атлантические течения. Эксперты считают, что одна из этих систем в будущем может быть разрушена в результате глобального потепления, что впоследствии приведет к краху оставшихся трех.

