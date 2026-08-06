Женщина и ребенок погибли при падении из окна в Раменском

В Раменском женщина и ребенок погибли при падении из окна. Расследование дела контролирует местная прокуратура. Оставшиеся двое детей семьи будут жить с отцом.

В связи с трагедией детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала родителей к бдительности. Она напомнила, что москитные сетки не выдерживают вес человека, и настоятельно рекомендовала установить на окна специальные защитные замки.

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