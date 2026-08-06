Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла 6 августа

Утром 6 августа интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра и на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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