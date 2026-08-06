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06 августа, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

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7 августа станет самым жарким днем в Москве на этой неделе

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Пик жары в Москве ожидается 7 августа

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Социальный маркетплейс "Москва – добрый город" празднует пятилетие. За это время к проекту присоединились более 2 тысяч мастеров с особенностями здоровья. Все желающие могут поддержать мастеров и приобрести их продукцию – доступно более 1,9 тысячи позиций.

"В прошлом году в электронной медкарте появилась возможность заказывать онлайн востребованные медицинские документы. Среди них – справки о прохождении профилактических медосмотров, об отсутствии контактов с инфекционными больными, карта профилактических прививок и другие документы. Теперь заказать их можно голосом с помощью навыка в Алисе: она подскажет, какие справки доступны, поможет заказать нужную, а при необходимости – узнать, где получить бумажную копию", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В центре Москвы открываются павильоны здоровья с бесплатной экспресс-диагностикой организма. Там можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса и попробовать нейрофитнес. Более подробно оценить состояние организма жители столицы могут с помощью "Московского чекапа" в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

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