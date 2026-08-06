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06 августа, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Покровском-Стрешневе заканчивается строительство нового корпуса Курчатовской школы на 815 мест, сообщил Сергей Собянин. В основе архитектурной концепции – эффект "парящего" здания: фасады облицованы алюминиевыми кассетами, стеклом и стемалитом. На крыше учебного корпуса оборудована открытая терраса со смотровой площадкой, ландшафтным озеленением и подсветкой для занятий.

"В ходе работ по обновлению Ленинградского вокзала установили уникальный навес волнообразной формы над платформами и распределительной площадкой. Он включает более 3 тысяч квадратных метров остекления. Применение технологии информационного моделирования позволило создать сложную геометрию и сократить время сборки каждого элемента. Кроме того, все комплектующие – российского производства", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В сквере Строителей Москвы на Большой Никитской улице открылось поп-ап-пространство к 70-й годовщине Дня строителя. Все желающие могут попробовать авторское меню и отдохнуть на необычной – "строительной" – кофейной станции.

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