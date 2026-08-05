Эксперт рассказал, кто возместит ущерб хозяйке сгоревшей квартиры в Москве

Ущерб хозяйке сгоревшей квартиры в Москве должна возместить предполагаемая виновница пожара. Однако компенсацию могут взимать только с ее пенсии. Об этом рассказал председатель Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Также он отметил, что пенсионерке нужно будет возместить ущерб владельцам соседних квартир. При этом по мнению эксперта, вину могут разделить между ней и новой собственницей жилья.

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