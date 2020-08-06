Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Собянин: Москва является мировым лидером по развитию общественного транспорта

В Москве завершается реконструкция 2-го Волоколамского путепровода

Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы между Москвой и Дубаем с 3 сентября

Раздачу воды организовали на московских вокзалах из-за жары

"Спецреп": конфликты на дороге

Глава Национального автосоюза предложил увеличить штраф за объезд заторов до 5 тыс рублей

На вокзалах Москвы из-за жары начали раздавать бесплатную воду

Юбилейная ночная экскурсия прошла в Московском метрополитене

Собянин: развитие ЦТУ важно для развития экономики страны в целом

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столице прошел V Международный транспортный саммит, в котором приняли участие 200 зарубежных делегатов из 43 стран. Москва представила Стратегию развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин. На саммите подписано 19 документов о сотрудничестве между Москвой и городами-партнерами.

"Садовое кольцо – магистраль с интенсивным движением в центре Москвы, которая обеспечивает связь с прилегающими районами. Благодаря 12 новым разворотам, реализованным за 2 года по проектам ЦОДД, водители сократили перепробег более чем на 18 километров. В результате снизилась нагрузка на магистраль и выросла средняя скорость движения, а также уменьшилось количество выбросов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На электросудах заработал новый выгодный тариф со скидкой 50% на утренние поездки. Тариф действует по будням с 07:00 до 11:00 на маршрутах "ЗИЛ" – "Печатники" и "Новоспасский" – "ЗИЛ" до 15 октября.

Читайте также
транспортгородвидео

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика