Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столице прошел V Международный транспортный саммит, в котором приняли участие 200 зарубежных делегатов из 43 стран. Москва представила Стратегию развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин. На саммите подписано 19 документов о сотрудничестве между Москвой и городами-партнерами.

"Садовое кольцо – магистраль с интенсивным движением в центре Москвы, которая обеспечивает связь с прилегающими районами. Благодаря 12 новым разворотам, реализованным за 2 года по проектам ЦОДД, водители сократили перепробег более чем на 18 километров. В результате снизилась нагрузка на магистраль и выросла средняя скорость движения, а также уменьшилось количество выбросов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На электросудах заработал новый выгодный тариф со скидкой 50% на утренние поездки. Тариф действует по будням с 07:00 до 11:00 на маршрутах "ЗИЛ" – "Печатники" и "Новоспасский" – "ЗИЛ" до 15 октября.