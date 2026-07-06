Посол Швеции вызван в МИД РФ из-за атаки на российское посольство

Посол Швеции в Москве Кристина Юханссон покинула здание МИД на Смоленской площади после визита, который длился около 40 минут. От комментариев после выхода из здания она отказалась.

По данным дипломатических источников, посла вызвали в связи с атакой беспилотника на российское посольство. Ей напомнили об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и ранее данным заверениям.

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