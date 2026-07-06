Отмена дисквалификации игрока сборной США на ЧМ-2026 породила волну мемов

В соцсетях набирает популярность мем "карточка Трампа". Поводом для шуток стали сообщения о том, что FIFA отменила красную карточку американскому футболисту Фоларину Балогуну на ЧМ-2026 после звонка из администрации американского лидера Дональда Трампа.

Позднее президент США поприветствовал новость об отмене удаления. Благодаря этому решению нападающий сможет принять участие в матче 1/8 финала турнира.

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