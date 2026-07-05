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05 июля, 08:40

Спорт

"Дневник чемпионата": Роналду вышел к фанатам после победы Португалии над Хорватией

"Дневник чемпионата": Роналду вышел к фанатам после победы Португалии над Хорватией

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Криштиану Роналду вместе с болельщиками отметил победу сборной Португалии над Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира. У отеля португальской команды в Торонто собрались тысячи фанатов, чтобы поздравить игроков с выходом в следующий раунд.

Роналду вышел на балкон и поблагодарил болельщиков за поддержку. Какие еще события произошли в рамках соревнования? Об этом – в программе "Дневник чемпионата".

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