"Дневник чемпионата": Роналду вышел к фанатам после победы Португалии над Хорватией

Криштиану Роналду вместе с болельщиками отметил победу сборной Португалии над Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира. У отеля португальской команды в Торонто собрались тысячи фанатов, чтобы поздравить игроков с выходом в следующий раунд.

Роналду вышел на балкон и поблагодарил болельщиков за поддержку. Какие еще события произошли в рамках соревнования? Об этом – в программе "Дневник чемпионата".