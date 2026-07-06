Работающие родители в РФ с двумя и более детьми смогут вернуть часть НДФЛ

Работающие родители в России с двумя и более детьми и невысокими доходами смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. По итогам перерасчета налог для них составит 6%.

Выплата предусмотрена для семей, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. При назначении также учитываются имущество, проценты по вкладам и отсутствие задолженности по алиментам. По прогнозу Минтруда, в этом году выплату получат родители 11 миллионов детей.

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