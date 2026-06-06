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06 июня, 21:15

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Москвичам рассказали о концепции "пятнадцатиминутного города"

Москвичам рассказали о концепции "пятнадцатиминутного города"

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Застройщики начали следовать концепции "пятнадцатиминутного города": они создают не просто жилые комплексы, а полноценные экосистемы со своей инфраструктурой.

Инвестиционным активом проекта становятся коммерческие помещения на первых этажах зданий и рабочие пространства. Рядом с домом появляются торговые и бизнес-центры, рестораны, школы и детские сады, до которых можно дойти пешком.

В концепции "пятнадцатиминутного города" особое внимание уделяется спорту. В частности, создаются оздоровительные комплексы, где могут тренироваться и взрослые, и дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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