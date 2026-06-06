Скульптуры советских семей могут вернуть на крышу дома № 4 на Тверской. Все зависит от москвичей, которые примут участие в голосовании, организованном мэрией столицы. Оно проходит на платформе "Активный гражданин".

В конце 1970-х фигуры демонтировали из-за их состояния, и с тех пор крыша сталинского дома 1939 года постройки остается пустой.

Что думают москвичи? Получится ли у специалистов воссоздать скульптурные композиции? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.