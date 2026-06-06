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06 июня, 10:00

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Скульптуры советских семей могут вернуть на крышу дома № 4 на Тверской

Скульптуры советских семей могут вернуть на крышу дома № 4 на Тверской

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Скульптуры советских семей могут вернуть на крышу дома № 4 на Тверской. Все зависит от москвичей, которые примут участие в голосовании, организованном мэрией столицы. Оно проходит на платформе "Активный гражданин".

В конце 1970-х фигуры демонтировали из-за их состояния, и с тех пор крыша сталинского дома 1939 года постройки остается пустой.

Что думают москвичи? Получится ли у специалистов воссоздать скульптурные композиции? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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