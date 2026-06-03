Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 22:30

Город

Владельцы апартаментов в центре Москвы пожаловались в полицию на УК

Владельцы апартаментов в центре Москвы пожаловались в полицию на УК

В Москве дорожные камеры начнут проверять наличие ОСАГО с октября

"Московский патруль": сотрудница столичного ПВЗ украла смартфоны, заменив один мылом

"Московский патруль": сотрудники ДПС провели рейд "Пешеходный переход" в столице

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии провели тактико-специальные учения

"Московский патруль": студентки обвинили столичное агентство в принуждении к вебкаму

"Московский патруль": москвич лишился золотого слитка и сбережений, поверив аферистам

"Новости дня": на шести участках Кремлевского кольца заменят дорожное полотно

"Новости дня": в Москве стартовал капитальный ремонт Щелковского путепровода

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 июня

Собственники элитного жилого комплекса Kazakov Grand Loft на улице Казакова в Москве обратились в полицию с жалобой на управляющую компанию.

По словам жильцов, в доме постоянно происходят перебои с водой и электричеством, застревают лифты. Также собственники недовольны качеством обслуживания при высоких платежах за содержание имущества.

Комплекс имеет статус апартаментов, поэтому владельцы помещений оплачивают коммунальные ресурсы по тарифам для нежилой недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаиль Губаев

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика