Владельцы апартаментов в центре Москвы пожаловались в полицию на УК

Собственники элитного жилого комплекса Kazakov Grand Loft на улице Казакова в Москве обратились в полицию с жалобой на управляющую компанию.

По словам жильцов, в доме постоянно происходят перебои с водой и электричеством, застревают лифты. Также собственники недовольны качеством обслуживания при высоких платежах за содержание имущества.

Комплекс имеет статус апартаментов, поэтому владельцы помещений оплачивают коммунальные ресурсы по тарифам для нежилой недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.