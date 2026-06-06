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Новости

06 июня, 09:30

Город

Москвичи стали объединяться в группы в пределах своего квартала или жилого комплекса

Москвичи стали объединяться в группы в пределах своего квартала или жилого комплекса

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Москва превратилась в систему автономных районов: каждый самодостаточен, с поликлиниками, парками и кофейнями. Жители объединяются в маленькие группы – в пределах своего квартала или жилого комплекса. Они вместе решают вопросы через соседские чаты и заботятся о своем дворе.

Москва идет по пути превращения в постиндустриальный гипернегород, где дефицит традиционного гражданского участия компенсируется технологической связностью и бытовым прагматизмом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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