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06 февраля, 22:30

Технологии

Москвичам рассказали о создании уникальной продукции в сфере протезирования и реабилитации

Москвичам рассказали о создании уникальной продукции в сфере протезирования и реабилитации

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В Москве создают уникальную продукцию в области протезирования и реабилитации. Например, имплантаты, которые держат кости, пока те срастаются, а потом просто растворяются в организме, а также протезы, способные адаптироваться под индивидуальные особенности пользователя.

Они создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра ассистивных технологий "Феникс".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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