06 февраля, 22:30Технологии
Москвичам рассказали о создании уникальной продукции в сфере протезирования и реабилитации
В Москве создают уникальную продукцию в области протезирования и реабилитации. Например, имплантаты, которые держат кости, пока те срастаются, а потом просто растворяются в организме, а также протезы, способные адаптироваться под индивидуальные особенности пользователя.
Они создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра ассистивных технологий "Феникс".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.