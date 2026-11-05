Активисты прокомментировали предложение о запрете абортов в РФ без согласия супруга

В России предложили запретить аборты без согласия нынешнего или бывшего мужа. Инициативу поддержали в Минздраве. В поддержку этой идеи высказалась главный педиатр ведомства по Уральскому федеральному округу Ольга Ковтун.

Общественный деятель, многодетный отец Сергей Кайнов отметил, что этот вопрос стоит рассматривать с двух сторон: мнение женщины в этой теме нужно учитывать, но с наступлением беременности, по его мнению, она перестает полностью принадлежать себе. Кроме того, добавил Кайнов, важную роль в вопросе играет демография. Бизнесмен, общественный деятель Андрей Ковалев согласился с позицией оппонента.

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