Беспилотный поезд метро проехал более 10 тысяч километров по БКЛ

Первый в России беспилотный поезд метро проехал более 10 тысяч километров по Большой кольцевой линии в рамках испытаний. До конца 2026 года состав начнет курсировать на постоянной основе по графику вместе с другими поездами, но без пассажиров.

Для точной остановки состава на всех 29 станциях БКЛ установили специальные метки. Они позволяют поезду останавливаться с погрешностью не более 30 сантиметров. Программное обеспечение управляет разгоном и торможением, а также работой дверей.

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