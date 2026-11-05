Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в центре Москвы

В Центральном административном округе Москвы подвели итоги программы благоустройства за 2026 год. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Обновили не только крупные парки, но и небольшие скверы. В Мещанском районе привели в порядок исторический Екатерининский сквер. Последний раз работы там проводили 20 лет назад, когда устанавливали памятник воинам, отстоявшим свободу в борьбе с фашизмом.

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