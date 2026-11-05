Мосгорсуд оставил в силе условный срок для Лерчек

Мосгорсуд оставил в силе пятилетний условный срок для блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Запрет на администрирование сайтов и использование интернет-ресурсов включили в перечень обязанностей осужденной. Теперь она не сможет вести соцсети.

Защита просила отменить приговор или смягчить его, прокуратура настаивала на ужесточении наказания. Вопрос о возможной поездке Чекалиной в Китай для лечения онкологического заболевания будут решать отдельно.

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