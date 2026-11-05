Собянин: около 900 различных объектов будет построено в Москве за три года

За три года в Москве построят около 900 различных объектов, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, только на 2027 год на эти цели в бюджете заложено около 3 триллионов рублей. Половина суммы – это Адресная инвестиционная программа Москвы. Вторая половина – капремонт, приобретение оборудования и подвижного состава, комплексное развитие районов и программа реновации.

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