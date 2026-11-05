Москвичи могут поучаствовать в розыгрыше рубрики "Районы, кварталы"

В эфире телеканала Москва 24 проходит рубрика "Районы, кварталы". В течение 20 дней в рамках нее разыграют 20 призов. По будням с 11:00 до 16:00 включительно на экранах показывают известные места столицы, которые преобразились за последние годы.

Чтобы принять участие в розыгрыше экскурсии по телеканалу и фирменного мерча, необходимо определить район, в котором находятся эти объекты, и отправить ответ через чат-бот. Также нужно указать имя и номер телефона. Победителя случайным образом выбирают в 17:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.