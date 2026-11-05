Защита заявила об ухудшении состояния здоровья блогера Лерчек

Защита блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, заявила о резком ухудшении ее состояния здоровья. Утром ее доставили в больницу. Юристы настаивают на необходимости лечения за границей, в том числе в Китае.

Адвокат Юлия Нитченко пояснила, что для получения разрешения на выезд за границу защите необходимо предоставить суду официальные документы медицинских учреждений, подтверждающие невозможность пройти профильное лечение в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.