В России хотят запретить аборты без согласия нынешнего или бывшего мужа. Инициативу обсуждают уже некоторое время, но недавно ее поддержали в Минздраве. В поддержку этой идеи высказалась главный педиатр ведомства по Уральскому федеральному округу Ольга Ковтун.

По ее словам, если мужчина отговорит женщину от аборта, он может дать ей определенные гарантии, а в перспективе наладить или возобновить отношения.

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