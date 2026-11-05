Экономист рассказал, как хранить деньги при сбоях интернета

Из-за сбоев в работе интернета у клиентов банков могут возникнуть проблемы с доступом к деньгам через мобильные приложения. Экономический обозреватель Евгений Беляков рекомендует хранить часть сбережений наличными, чтобы иметь возможность воспользоваться ими в такой ситуации.

При этом основную часть накоплений, по его мнению, лучше оставить на вкладах и накопительных счетах, которые приносят проценты. Также эксперт посоветовал распределить деньги между несколькими банками.

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