Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новый электробусный маршрут связал станцию метро "Молодежная" и МЦД Рабочий поселок в районе Кунцево. На новом маршруте по будням будут работать две современные машины российского производства. Электробусы отличаются низким уровнем шума и помогают сделать городскую среду еще комфортнее.

"Продолжаем обновлять подвижной состав столичного метрополитена. За последние 10 лет метро получило более 5 тысяч современных вагонов. За это время средний возраст поездов сократился с более чем 20 лет до 11,6 года. Этой осенью на Замоскворецкую линию вышло 72 вагона серии "Москва–2026". Теперь здесь работает 69 поездов нового поколения. С 2010 года доля новых поездов в столичном метро выросла с порядка 13 до 80%, а к 2030 году этот показатель превысит 90%", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Круговое движение запустили на 9 перекрестках Москвы по транспортным схемам ЦОДД. Такие схемы позволяют открывать дополнительные направления, сокращать лишние объезды и уменьшать задержки городского транспорта.