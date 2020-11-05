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05 ноября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Ассоциация операторов микромобильности одобрила ужесточение правил для СИМ

Новости градостроительного комплекса Москвы

Бирюлевская линия метро будет продлена за МКАД

Москвичам на летней резине рекомендовали отказаться от поездок на личных авто

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на авторынке

Автоюрист заявил, что запрет курьерам ездить по тротуарам может снизить риск ДТП

Минтранс РФ может ужесточить правила для пользователей СИМ

ЦОДД рекомендовал москвичам выезжать на личных авто 3 ноября после 20:00

В России хотят автоматизировать возврат средств при отмене авиарейса

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новый электробусный маршрут связал станцию метро "Молодежная" и МЦД Рабочий поселок в районе Кунцево. На новом маршруте по будням будут работать две современные машины российского производства. Электробусы отличаются низким уровнем шума и помогают сделать городскую среду еще комфортнее.

"Продолжаем обновлять подвижной состав столичного метрополитена. За последние 10 лет метро получило более 5 тысяч современных вагонов. За это время средний возраст поездов сократился с более чем 20 лет до 11,6 года. Этой осенью на Замоскворецкую линию вышло 72 вагона серии "Москва–2026". Теперь здесь работает 69 поездов нового поколения. С 2010 года доля новых поездов в столичном метро выросла с порядка 13 до 80%, а к 2030 году этот показатель превысит 90%", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Круговое движение запустили на 9 перекрестках Москвы по транспортным схемам ЦОДД. Такие схемы позволяют открывать дополнительные направления, сокращать лишние объезды и уменьшать задержки городского транспорта.

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