Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Некрасовке скоро откроется новая детско-взрослая поликлиника, сообщил Сергей Собянин. Здание на улице Маршала Еременко было возведено по индивидуальному проекту в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Созданы комфортные условия для пациентов и медиков, обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.

"В 2027–2029 годах планируем построить 23 станции метро более чем в 10 районах столицы, а также на территории городского округа Красногорск, где появится станция "Липовая роща". В три района города сеть метро продлят впервые. Четыре станции расположатся на территории района Троицк – это "Десна", которая будет размещена на границе с Коммунаркой, "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк. В Бирюлеве Восточном построим станции "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская". Станция "Бирюлево" будет сооружена в Бирюлеве Западном", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Парк "Крылатские холмы" принял первые профессиональные соревнования на новой трассе для маунтинбайка. Длина новой трассы – более 4 километров, она включает в себя 25 специальных участков с разным рельефом.