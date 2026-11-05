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05 ноября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Бирюлевская линия метро будет продлена за МКАД

Москвичам на летней резине рекомендовали отказаться от поездок на личных авто

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на авторынке

Автоюрист заявил, что запрет курьерам ездить по тротуарам может снизить риск ДТП

Минтранс РФ может ужесточить правила для пользователей СИМ

ЦОДД рекомендовал москвичам выезжать на личных авто 3 ноября после 20:00

В России хотят автоматизировать возврат средств при отмене авиарейса

Ассоциация операторов микромобильности поддержала обновление правил для СИМ

"Новости дня": в Москве изменили восемь электробусных и автобусных маршрутов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Некрасовке скоро откроется новая детско-взрослая поликлиника, сообщил Сергей Собянин. Здание на улице Маршала Еременко было возведено по индивидуальному проекту в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Созданы комфортные условия для пациентов и медиков, обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.

"В 2027–2029 годах планируем построить 23 станции метро более чем в 10 районах столицы, а также на территории городского округа Красногорск, где появится станция "Липовая роща". В три района города сеть метро продлят впервые. Четыре станции расположатся на территории района Троицк – это "Десна", которая будет размещена на границе с Коммунаркой, "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк. В Бирюлеве Восточном построим станции "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская". Станция "Бирюлево" будет сооружена в Бирюлеве Западном", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Парк "Крылатские холмы" принял первые профессиональные соревнования на новой трассе для маунтинбайка. Длина новой трассы – более 4 километров, она включает в себя 25 специальных участков с разным рельефом.

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