Менее 4% россиян назвали жилье выгодным инструментом инвестиций

Менее 4% россиян считают жилую недвижимость выгодным инструментом для инвестиций. Такие данные показал опрос аналитической компании СберИнвестиции. По результатам исследования, россияне чаще рассматривают для вложений коммерческую недвижимость и складские помещения.

При этом, по словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, недвижимость остается для россиян проверенным инструментом вложений. Следом по популярности идут американские доллары, банковские вклады и рубли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.