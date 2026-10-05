05 октября, 06:30Экономика
Менее 4% россиян назвали жилье выгодным инструментом инвестиций
Менее 4% россиян считают жилую недвижимость выгодным инструментом для инвестиций. Такие данные показал опрос аналитической компании СберИнвестиции. По результатам исследования, россияне чаще рассматривают для вложений коммерческую недвижимость и складские помещения.
При этом, по словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, недвижимость остается для россиян проверенным инструментом вложений. Следом по популярности идут американские доллары, банковские вклады и рубли.
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