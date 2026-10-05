Теннисиста Медведева сняли с полуфинала ATP в Пекине после попадания мячом в болельщика

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву присудили поражение в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Причиной стало попадание мячом в голову болельщика.

Пострадавшего госпитализировали. Сам Медведев назвал произошедшее несчастным случаем. Он рассказал, что пытался связаться со зрителем, чтобы извиниться. Из-за этой ситуации теннисист лишится рейтинговых очков и призовых.

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