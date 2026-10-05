Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 23:30

Спорт

Теннисиста Медведева сняли с полуфинала ATP в Пекине после попадания мячом в болельщика

Теннисиста Медведева сняли с полуфинала ATP в Пекине после попадания мячом в болельщика

Овечкин завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона

Александр Овечкин объявил о завершении карьеры

Почти 80 тысяч человек объединили крупные осенние забеги в Москве

"Москва – столица спорта": йога в арт-галерее

Мужчина проехал на метле по трассе "Формулы-1" в Малайзии

Футболисты сборной России обыграли команду Намибии со счетом 6:0

"Кубок Кремля" стартует 9 октября в Москве

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по зумбе

Москвичка пожаловалась в Роспотребнадзор на ЦСКА из-за платы за выход детей на поле

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву присудили поражение в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Причиной стало попадание мячом в голову болельщика.

Пострадавшего госпитализировали. Сам Медведев назвал произошедшее несчастным случаем. Он рассказал, что пытался связаться со зрителем, чтобы извиниться. Из-за этой ситуации теннисист лишится рейтинговых очков и призовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидео

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика