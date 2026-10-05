В России обнаружили новые штаммы гриппа

В России обнаружили штаммы гриппа, к которым у граждан пока нет иммунитета, сообщил директор профильного НИИ Дмитрий Лиознов. По его словам, справиться с инфекцией в такой ситуации поможет вакцинация. В этом сезоне состав вакцин полностью обновили.

В первую очередь привиться стоит людям из групп риска: беременным, детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Сделать это рекомендуется сейчас, пока ситуация с гриппом в стране остается стабильной. На формирование иммунитета после прививки требуется несколько недель.

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