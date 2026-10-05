Выставка "Чекисты на защите Москвы" открылась в Музее обороны столицы

Рассекреченные архивные документы представили на выставке "Чекисты на защите Москвы". Она открылась 5 октября в Музее обороны столицы.

Экспозицию УФСБ Москвы и Московской области приурочили к годовщине постановления Государственного комитета обороны о защите Москвы, принятого 5 октября 1941 года. На выставке представлены документы о деятельности диверсионно-разведывательных групп, партизанских отрядов и истребительных батальонов на временно оккупированной территории Подмосковья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.