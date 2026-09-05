Ограничения для автомобилистов ко Дню города действуют в Москве

Ограничения для автомобилистов ко Дню города действуют в центре Москвы. С 00:00 до 17:00 5 сентября закрыты улица Лужники и пять набережных: Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья и Лужнецкая.

Метро, МЦК и трамваи будут работать до 02:00. Ночные регулярные маршруты продолжат перевозить пассажиров. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

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