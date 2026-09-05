Минтранс РФ прорабатывает запуск новых рейсов в дружественные страны

Минтранс России прорабатывает вопрос запуска новых маршрутов и увеличения частоты рейсов в дружественные страны.

Приоритетными направлениями являются Ближний Восток, Азия и другие популярные у российских туристов страны.

Для запуска каждого маршрута необходимо согласование с авиавластями других стран, подтверждение интереса перевозчиков и наличие инфраструктуры.

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