05 сентября, 11:30Транспорт
Минтранс РФ прорабатывает запуск новых рейсов в дружественные страны
Минтранс России прорабатывает вопрос запуска новых маршрутов и увеличения частоты рейсов в дружественные страны.
Приоритетными направлениями являются Ближний Восток, Азия и другие популярные у российских туристов страны.
Для запуска каждого маршрута необходимо согласование с авиавластями других стран, подтверждение интереса перевозчиков и наличие инфраструктуры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.