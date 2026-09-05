Более 400 сотрудников работают в ветеринарной службе столицы

Государственная ветеринарная служба столицы включает 24 клиники, лабораторию и более 400 сотрудников. Врачи принимают до 40 питомцев в день. С 2018 года в Москве работает ветеринарная автоматизированная система.

Записаться на прием можно по телефону и онлайн. В этом году на сайте mos.ru появился сервис телеветеринарии. Владельцы животных могут проконсультироваться со специалистом по аудио- или видеосвязи из дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.