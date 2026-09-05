Фиолетовую линию столичного метро продлят от "Планерной" до Куркино

Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят от "Планерной" до Куркино. На новом пятикилометровом отрезке построят станции "Новокуркинское шоссе" и "Куркино". Ежесуточно новые станции будут принимать около 70 тысяч человек.

После открытия метро жители Куркина смогут добираться до станции "Хорошевская" за 25 минут вместо 50, до Белорусского вокзала за 30 минут вместо 1 часа. Новые станции на 20% разгрузят "Планерную". Таганско-Краснопресненская линия станет самой протяженной в метро, ее длина составит 47,4 километра.

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