Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 09:30

Транспорт

Фиолетовую линию столичного метро продлят от "Планерной" до Куркино

Фиолетовую линию столичного метро продлят от "Планерной" до Куркино

Авиакомпания Air Tanzania возобновляет полеты в Москву с 7 сентября

Парковки в Москве будут работать в обычном режиме 5 и 6 сентября

Работу метро и МЦК продлят в День города

Движение в центре Москвы ограничат 5 и 6 сентября

Новые маршруты беспилотных трамваев появятся в Москве

"Новости дня": беспилотные трамваи поедут еще по двум маршрутам в Москве

Строители начали работать на финальном участке МСД

Надвигающийся на Москву Балтийский циклон прошел по Санкт-Петербургу

В столице завершается строительство МСД

Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят от "Планерной" до Куркино. На новом пятикилометровом отрезке построят станции "Новокуркинское шоссе" и "Куркино". Ежесуточно новые станции будут принимать около 70 тысяч человек.

После открытия метро жители Куркина смогут добираться до станции "Хорошевская" за 25 минут вместо 50, до Белорусского вокзала за 30 минут вместо 1 часа. Новые станции на 20% разгрузят "Планерную". Таганско-Краснопресненская линия станет самой протяженной в метро, ее длина составит 47,4 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоДарья ЕрмаковаЛариса Соколова

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика