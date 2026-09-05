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05 сентября, 09:15

Транспорт

Движение в центре Москвы ограничат 5 и 6 сентября

Движение в центре Москвы ограничат 5 и 6 сентября

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Новости Москвы: движение на новых набережных запустили в столице

Празднование Дня города изменит привычные маршруты автомобилистов. В выходные дни, 5–6 сентября, в центре Москвы введут временные ограничения движения.

Закроют проезд от Лужников до Смоленской набережной. С 14:30 до 17:30 ограничат движение на Берсеневской, Софийской, Раушской и участках Болотной набережных.

С 15:00 до 17:30 ограничения введут на участках Болотной и Кадашевской набережных, в Малом и Большом Толмачевском, Лубочном, Фалеевском переулках, на улице Балчуг, Малом Москворецком мосту и Болотной площади, а также в боковом проезде улицы Серафимовича.

Водителям рекомендовано заранее выбирать альтернативные пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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