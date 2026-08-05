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Новости

Новости

05 августа, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 августа

В Таиланде футболист погиб во время матча от удара молнии

В центре Лондона женщина напала на людей с ножом

Квартира на улице Менжинского сгорела в день передачи ее новой владелице

Пожар в ЦНИИмаш в подмосковном Королеве локализован

Пожар произошел на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве

Пожар произошел на промышленном предприятии в Королеве

Адвокат рассказала, что поджигательнице квартиры в Москве грозит большой срок

Поджог мог стать причиной пожара в квартире на улице Менжинского

Массовое ДТП с участием 6 автомобилей произошло на Дмитровском шоссе

Пожар в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения в подмосковном Королеве локализован, работы на месте продолжаются. На территории института находится Центр управления полетами, откуда контролируется российский сегмент МКС.

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг, 6 августа. При этом температура воздуха составит около плюс 30 градусов. Также горожан в этот день ждет порывистый ветер.

В России могут поднять штрафы для водителей, которые объезжают пробки по обочинам. С таким предложением выступил глава национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Штраф предлагают поднять до 5 тысяч рублей. Инициатива появилась из-за повышения аварийности на дорогах этим летом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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