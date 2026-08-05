Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 августа

Пожар в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения в подмосковном Королеве локализован, работы на месте продолжаются. На территории института находится Центр управления полетами, откуда контролируется российский сегмент МКС.

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг, 6 августа. При этом температура воздуха составит около плюс 30 градусов. Также горожан в этот день ждет порывистый ветер.

В России могут поднять штрафы для водителей, которые объезжают пробки по обочинам. С таким предложением выступил глава национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Штраф предлагают поднять до 5 тысяч рублей. Инициатива появилась из-за повышения аварийности на дорогах этим летом.

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