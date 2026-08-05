Поджог мог стать причиной пожара в квартире на улице Менжинского

Пожар в квартире на улице Менжинского в Москве мог произойти из-за поджога. Возгорание случилось в день, когда новая владелица должна была въехать в жилье после завершения судебных разбирательств.

По предварительным данным, квартиру могла поджечь пенсионерка, которая продала недвижимость, но отказывалась ее освобождать. Если факт поджога подтвердится, виновник будет обязан возместить весь ущерб.

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