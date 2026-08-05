Врач рассказала, чем опасна родниковая вода

Употребление неочищенной родниковой или колодезной воды может привести к заражению опасными инфекциями. Об этом предупредила врач-инфекционист Светлана Койкова.

По ее словам, через такую воду могут передаваться бактериальные инфекции, в том числе холера, дизентерия, брюшной тиф и лептоспироз, а также вирусные заболевания: ротавирусная, норовирусная и энтеровирусная инфекции.

Эксперты призывают не рисковать здоровьем и не пить воду из природных источников без проверки и очистки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.