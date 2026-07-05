Более 20 спортивных активностей организовали для гостей "Заряд Феста" в Москве

5 июля у берега Большого Строгинского затона состоялось одно из самых масштабных музыкальных событий этого лета – "Заряд Фест".

На фестивале было организовано более 20 спортивных активностей на суше и воде: настольный теннис, бадминтон, сапы, петанк, фрисби, пляжный волейбол и не только.

Помимо этого, для гостей мероприятия выступили Тимати, Диана Арбенина и другие звезды.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала за кулисами, пообщалась с артистами и участниками.