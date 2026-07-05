Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 июля.

Появились новые подробности массовой аварии на Киевском шоссе. Там столкнулись шесть машин. В результате случившегося два человека пострадали, их госпитализировали на вертолете санитарной авиации. На место прибыли экстренные службы, пожарные.

Новый удар стихии ждет столичный регион. В прогнозах – дожди, гроза и сильный ветер. В регионе действует желтый уровень погодной опасности.

Люди застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра. Всего в кабинках находились 16 человек, в том числе 4 ребенка. Всех благополучно эвакуировали спасатели.