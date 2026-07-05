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Новости

05 июля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июля

Не менее трех машин столкнулись на Киевском шоссе

Автомобиль УАЗ въехал в здание магазина в городском округе Пушкино

Скорая помощь опрокинулась на площади Сретенские Ворота после ДТП с двумя машинами

На пересечении улиц в Коммунарке загорелся эвакуатор

"Московский патруль": меньше аварий стало на столичных дорогах

Движение затруднено на Живописном мосту из-за ДТП

Три человека пострадали в аварии на МКАД

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на МКАД

Съезд с МСД на Котляковскую улицу перекрыт из-за ДТП

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 июля.

Появились новые подробности массовой аварии на Киевском шоссе. Там столкнулись шесть машин. В результате случившегося два человека пострадали, их госпитализировали на вертолете санитарной авиации. На место прибыли экстренные службы, пожарные.

Новый удар стихии ждет столичный регион. В прогнозах – дожди, гроза и сильный ветер. В регионе действует желтый уровень погодной опасности.

Люди застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра. Всего в кабинках находились 16 человек, в том числе 4 ребенка. Всех благополучно эвакуировали спасатели.

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