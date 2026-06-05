Около 150 тысяч книг представили на XII книжном фестивале "Красная площадь"

Читать – не перечитать: в самом сердце столицы уже в 12-й раз открылся международный книжный фестиваль "Красная площадь". В нем принимают участие около 400 издательств со всей России. Любителей литературы здесь ждут порядка 150 тысяч книг.

События фестиваля развернулись на 16 тематических площадках. Среди них – "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн" и "Комиксы". Особое внимание уделяют поэзии: строки классиков и современников звучат над Красной площадью в режиме нон-стоп все дни литературного марафона.

Для гостей фестиваля подготовили более 800 различных событий. В их числе – встречи с известными авторами, презентации новых изданий, выступления крупнейших театральных коллективов страны и даже чемпионат мира по чтению вслух.

Что удивит и порадует книголюбов в этом году, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева. В этом ей помогла директор фестиваля Елена Гребенева.



