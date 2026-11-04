04 ноября, 23:40События
Специальную программу "Балет Москва" показали в "Тон-центре" в рамках "Ночи искусств"
4 ноября в Москве уже в 14-й раз прошла ежегодная акция "Ночь искусств". Свои двери для горожан и гостей столицы открыли театры, музеи, выставочные залы, библиотеки и другие культурные пространства. По традиции, вход на многие события акции был бесплатным.
В этом году к "Ночи искусств" присоединились новые площадки. Одной из них стало недавно открывшееся креативное пространство "Тон-центр" на Комсомольской площади. Здесь, в историческом здании паровозного депо, состоялся показ специальной программы "Балет Москва" в "Тон-центре". Лучшее".
Зрители смогли оценить срез современного танца в постановках сразу трех поколений хореографов – от начинающих авторов до признанных мастеров. А заодно – посетить экскурсию по выставке, посвященной Кольскому Заполярью, и узнать об истории "Тон-центра".
О том, как пластика и современная хореография вписались в индустриальный интерьер, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.