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Новости

04 ноября, 23:40

События

Специальную программу "Балет Москва" показали в "Тон-центре" в рамках "Ночи искусств"

Специальную программу "Балет Москва" показали в "Тон-центре" в рамках "Ночи искусств"

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4 ноября в Москве уже в 14-й раз прошла ежегодная акция "Ночь искусств". Свои двери для горожан и гостей столицы открыли театры, музеи, выставочные залы, библиотеки и другие культурные пространства. По традиции, вход на многие события акции был бесплатным.

В этом году к "Ночи искусств" присоединились новые площадки. Одной из них стало недавно открывшееся креативное пространство "Тон-центр" на Комсомольской площади. Здесь, в историческом здании паровозного депо, состоялся показ специальной программы "Балет Москва" в "Тон-центре". Лучшее".

Зрители смогли оценить срез современного танца в постановках сразу трех поколений хореографов – от начинающих авторов до признанных мастеров. А заодно – посетить экскурсию по выставке, посвященной Кольскому Заполярью, и узнать об истории "Тон-центра".

О том, как пластика и современная хореография вписались в индустриальный интерьер, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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