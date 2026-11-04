Новое мультимедийное шоу запустили на "Матрешке Москвы" в честь Дня народного единства. Кинетическая конструкция выступила в роли главной героини, знакомя зрителей с историей, культурой и достижениями страны. Всего было два десятка сцен.

Открылась программа картой России с главными достопримечательностями со всей страны – от Казани до Калининграда. На экранах появлялись образы военных, врачей, учителей, спасателей и строителей. Взаимопомощь символизировал могучий дуб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.